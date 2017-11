Poetin bezoekt Iran: "Niemand schenkt aandacht aan de Amerikaanse 'retoriek'" Elisa Schanzer

15u54

Bron: Belga 0 EPA De Russische president Vladimir Poetin schudt de hand van de Iraanse president Hassan Rohani.

De Russische president Vladimir Poetin is aangekomen in de Iraanse hoofdstad Teherean voor een bezoek dat door de leiders van de islamitische staat gezien wordt als een duidelijke afwijzing van het Amerikaanse beleid.

Op de agenda staat een ontmoeting met zijn Iraanse evenknie, Hassan Rohani. Die verwacht dat Poetin zijn officiële goedkeuring zal geven aan een nucleaire overeenkomst uit 2015 die bepaalt dat Iran zijn nucleaire programma terugschroeft in ruil voor de opheffing van internationale sancties.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft tot nu toe geweigerd te bevestigen of zijn regering de overeenkomst zal respecteren en dreigt met een hardere lijn tegen Iran. De VS vermoeden dat het land plannen heeft voor de bouw van een nucleaire bom. Trump heeft de deal evenwel nog niet officieel ontbonden.

Rohani, die ook een ontmoeting heeft met de president van Azerbeidzjan Ilham Aliev, zal naar alle waarschijnlijkheid pogen de economische banden aan te halen. Het gastland wil zo aantonen dat de Amerikaanse goedkeuring niet nodig is om de lokale samenwerking te versterken.

"Niemand schenkt aandacht aan de Amerikaanse 'retoriek'", zei de Iraanse viceminister van Buitenlandse Zaken, Ebrahim Rahimpur, gisteren. De gesprekspartners zullen het naar alle waarschijnlijkheid ook hebben over de samenwerking tussen Iran en Rusland in het conflict in Syrië.