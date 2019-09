Poetin beveelt Saudi-Arabië Russische wapens aan na aanval jv

16 september 2019

21u31

Bron: DPA/AFP 0 Na de drone-aanvallen op olie-installaties in Saudi-Arabië heeft de Russische president Vladimir Poetin het land Russische wapens aanbevolen. "We zijn bereid om Saudi-Arabië op gepaste wijze te ondersteunen zodat het zijn territorium kan beschermen", zei hij in de marge van een top in Ankara over het conflict in Syrië, met zijn Iraanse en Turkse ambtgenoten Hassan Rohani en Recep Tayyip Erdogan.

"We zouden het op dezelfde manier kunnen doen als Iran dat Russische raketsystemen van het type S-300 heeft aangekocht, of op de manier van Turkije dat de Russische raketsystemen S-400 heeft aangekocht", ging het Russische staatshoofd voort. Die wapens "zullen vast en zeker eender welke site in Saudi-Arabië beschermen".

Zaterdag vonden er meerdere drone-aanvallen plaats op twee sites van oliegigant Saudi Aramco, in Abqaiq en Khurai. De aanvallen werden opgeëist door de Jemenitische Houthi-rebellen. De Verenigde Staten en de internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië die bombardementen uitvoert tegen de Houthi's in Jemen, leggen de schuld echter bij Iran, een bondgenoot van de rebellen in Jemen. Teheran zelf ontkent betrokken te zijn.