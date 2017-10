Poetin beschuldigt Europese Unie van "dubbele standaarden" over Catalonië en Kosovo TT

08u12

Bron: Politico 0 EPA Russisch president Vladimir Poetin. Waarom steunen jullie de onafhankelijkheid van Kosovo wel, en die van Catalonië niet? De stekelige vraag stelde de Russische president Vladimir Poetin gisteren aan de leiders van de Europese Unie.

Volgens Poetin hanteert de EU "dubbele standaarden" door Catalaanse onafhankelijkheid, en zelfs maar een dialoog met Madrid, te verwerpen, terwijl ze wel de onafhankelijkheid van Kosovo steunt. "Daar hadden jullie eerder over moeten nadenken", aldus Poetin tijdens een speech in Sochi.



Rusland is zelf tegenstander van onafhankelijkheid van Kosovo en erkende het land nog niet. Volgens de Russische president hebben de Europese landen het aan zichzelf te danken dat onafhankelijkheidsbewegingen sterker worden, net door hun steun aan Kosovo. "Jullie hebben zelfs het ineenstorten van een aantal staten verwelkomd. Jullie waren zo gretig in het gebruiken van die politieke situatie en de wens om de grote broer in Washington te plezieren. Daarmee hebben jullie andere processen in de regio in gang gezet."

Vrijheidsstrijders vs. separatisten

Poetin ziet de dubbele standaarden dan ook in de benadering van onafhankelijkheidsbewegingen: "Volgens sommigen van onze collega's zijn er echte vrijheidsstrijders, maar ook separatisten die hun eigen rechten niet mogen verdedigen, zelfs met democratische mechanismen."



Tot op vandaag hebben vijf Europese landen Kosovo nog niet erkend: Griekenland, Cyprus, Slovakije, Roemenië en Spanje.



De Spaanse premier Rajoy kreeg in de Catalaanse crisis gisteren de steun van Europa. Zowat alle landen weigeren zich te mengen in wat ze een interne Spaanse kwestie noemen. Europees president Donald Tusk ziet dan ook geen enkele reden tot bemiddeling, klonk het gisterenavond op de Europese top in Brussel. Enkel ons land en Luxemburg riepen op tot een dialoog tussen Madrid en Barcelona.