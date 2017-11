Poetin belt met separatistische leiders Oost-Oekraïne ep

13u06

Bron: belga 0 AFP De Russische president Vladimir Putin heeft gebeld met de pro-Russische separatistische leiders Aleksandr Zakhartsjenko en Igor Plotnitski. De Russische president Vladimir Poetin heeft gisterenavond voor een eerste keer sinds het begin van het conflict in Oekraïne een telefonisch onderhoud gehad met de pro-Russische separatistische leiders van Oost-Oekraïne om een eventuele uitwisseling van gevangenen met Kiev te bespreken.

Volgens het Kremlin vond het gesprek plaats met de leiders van de zelfuitgeroepen republieken Donetsk en Loehansk, respectievelijk Aleksandr Zakhartsjenko en Igor Plotnitski.

Het gesprek volgt op een verzoek van de Oekraïense politicus Viktor Medvedtsjoek, een van de vertegenwoordigers van Kiev voor onderhandelingen met de rebellen, maar ook een bekende van de Russische president. Poetin had nooit eerder rechtstreeks contact met de twee separatistische leiders sinds het begin van het conflict dat in drieënhalf jaar tijd al aan meer dan 10.000 mensen het leven heeft gekost. Volgens Medvedtsjoek is Kiev bereid 306 personen over te dragen aan de rebellen in ruil voor 74 gevangenen in handen van de separatisten.

epa Igor Plotnitski

epa Alexander Zakhartsjenko.