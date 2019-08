Poetin belooft "symmetrisch antwoord" op recente Amerikaanse rakettest, “maar geen nieuwe wapenwedloop” ADN

23 augustus 2019

12u28

Bron: Belga, ANP 0 Rusland zal "met passende maatregelen" reageren op een recente Amerikaanse test met een kruisraket. Daarnaast wil het land zich "niet in een nieuwe wapenwedloop begeven". Dat zei de Russische president Vladimir Poetin vandaag in een vergadering van de Russische Veiligheidsraad waarin de test is besproken.

Het Pentagon maakte zondag bekend een conventionele kruisraket te hebben getest bij San Nicolas Island in Californië. Het projectiel raakte zijn doel na 500 kilometer. Die proef zou onder het oude INF-verdrag verboden zijn geweest.

“Ik geeft de Russische ministeries van Defensie en van Buitenlandse Zaken de opdracht (...) het niveau van de dreiging te analyseren dat voor ons land teweeggebracht werd door de daden van de Verenigde Staten, en afdoende maatregelen te nemen om een symmetrisch antwoord voor te bereiden”, verklaarde Poetin op een bijeenkomst van zijn veiligheidsraad.

“Risico op escalatie”

De Amerikaanse test betekende het echte einde van het INF-ontwapeningsverdrag dat het gebruik door de VS en Rusland verbood van raketten met een reikwijdte van 500 tot 5.500 kilometer. Het verdrag werd een maand geleden opgeschort door de twee rivaliserende grootmachten, die elkaar ervan beschuldigden het verdrag te schenden. Rusland en China veroordeelden de Amerikaanse rakettest meteen, wijzend op het risico van een “escalatie van de militaire spanningen” en van een nieuwe wapenwedloop.

“Het is duidelijk dat de test niet het resultaat van een improvisatie was, maar een schakel in een ketting van sinds lang geplande gebeurtenissen”, meent Poetin. Hij verzekerde evenwel dat Rusland “open blijft staan voor een constructieve dialoog op voet van gelijkheid met de Verenigde Staten om het vertrouwen en de internationale veiligheid te versterken”.