Poetin belooft "schitterende overwinningen" in aanloop naar Russische presidentsverkiezingen

03 maart 2018

14u53

Bron: Belga 0 Twee weken voor de presidentsverkiezingen in Rusland heeft president Vladimir Poetin voor meer dan 100.000 aanhangers het volkslied gezongen. Hij pleitte voor meer samenhorigheid. Hij beloofde het land "schitterende overwinningen" in de 21ste eeuw.

In het Loezjniki-voetbalstadion in Moskou, het belangrijkste stadion bij het WK voetbal deze zomer, riep hij zijn aanhangers op om alles in het werk te stellen voor het geluk van hun kinderen en kleinkinderen.

"We willen dat ons land staat en naar de toekomst kijkt, voor onze kinderen en kleinkinderen", aldus Poetin. "We zullen alles doen wat we kunnen, om hen gelukkig te maken." Olympische atleten, muzieksterren en kosmonauten stonden ook op het podium om hun steun te betuigen aan de president, die Rusland al bijna twee decennia bestuurt en in het Kremlin wil blijven tot en met 2024.

"Als we het samen doen, dan staan de komende decennia, de hele 21ste eeuw, in het teken van onze schitterende overwinningen", aldus Poetin. Daarop zong hij samen het met publiek het Russische volkslied.

Absolute favoriet

Op 18 maart kiest Rusland een president. Poetin is de absolute favoriet om zichzelf opnieuw op te volgen. Volgens peilingen behaalt hij 70 procent van de stemmen. Zo heeft hij dus zicht op een vierde mandaat.

Nieuwe wapenwedloop

Tijdens zijn "state of the nation" in het Russische parlement stelde Poetin donderdag nog nieuwe kernwapens voor. Hoewel zijn toespraak vooral kaderde binnen de verkiezingen, ontstond in het Westen ongerustheid over een nieuwe wapenwedloop zoals tijdens de Koude Oorlog.