Poetin belooft na deze ambtstermijn af te treden, maar dat betekent eigenlijk niets

25 mei 2018

20u44

Bron: Reuters 2 Vladimir Poetin heeft vandaag op het economisch forum in Sint Petersburg gezegd dat hij zich zal houden aan de Russische grondwet die stelt dat een president maximaal twee opeenvolgende termijnen mag dienen. Dat houdt in dat hij in 2024 zal aftreden, maar dat betekent echter niet noodzakelijk dat hij over zes jaar ook effectief afstand doet van de macht.

"Ik heb de grondwet van de Russische Federatie altijd strikt nageleefd en leef die nog steeds na", aldus Poetin, toen hem werd gevraagd wanneer hij zou aftreden. "De grondwet stelt duidelijk dat niemand meer dan twee termijnen op rij kan dienen... Ik ben van plan om me aan die regel te houden."

De Russische president werd in maart van dit jaar herverkozen voor een nieuwe termijn van zes jaar. Daardoor is hij sinds sovjetdictator Josef Stalin de langst dienende leider van Rusland.

Poetin trad al eens eerder af in 2008, nadat hij er twee opeenvolgende termijnen als president had opzitten. Hij werd nadien premier van zijn land en keerde in 2012 terug als president. Wettelijk gezien kan hij dat perfect opnieuw doen.

