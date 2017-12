Poetin belooft Assad dat Rusland de Syrische soevereiniteit zal helpen verdedigen Redactie

10u53

Bron: Reuters 4 EPA Poetin en Assad bij hun bezoek aan de luchtmachtbasis van Khmeimim in de Syrische provincie Latakia, eerder deze maand. In zijn nieuwjaarsboodschap heeft de Russische president Vladimir Poetin zijn Syrische ambtgenoot Bashar al-Assad beloofd dat Rusland zijn steun aan de verdediging van de Syrische soevereiniteit zal voortzetten. Dat meldt het Kremlin. Daarnaast hoopt Poetin in zijn nieuwjaarsbrief op een betere samenwerking met de VS.

Eerder deze maand beval Poetin de terugtrekking van Russische troepen uit Syrië, maar verklaarde hij dat Rusland de luchtmachtbasis in de Syrische provincie Latakia en de zeemachtbasis in Tartous "op permanente basis" zal behouden.

In de Syrische oorlog, die nu al zes jaar aanhoudt, blijft Rusland de omstreden president Assad verdedigen. De VS van hun kant beschuldigen Assad van het gebruiken van chemische wapens en eisen het aftreden van de president.

Beter samenwerken met Trump

Poetin hoopt volgend jaar op een betere samenwerking met zijn VS-collega Donald Trump. In zijn nieuwjaarswensen aan Trump gaf Poetin volgens het Kremlin aan dat hij een constructieve dialoog wil, gebaseerd op wederzijds respect. "Dat zou een pragmatische samenwerking op lange termijn mogelijk kunnen maken", luidt het.

"Een constructieve Russisch-Amerikaanse dialoog is in het bijzonder nodig om de strategische stabiliteit in de wereld te versterken", stelt een mededeling van de Russische president aan de wereldleiders met het oog op het nieuwe jaar.

Voordien had Kremlin-woordvoerder Dimitri Peskov verklaard dat de slechte relatie met Washington één van de grootste teleurstellingen van het afgelopen jaar was. Beide partijen benadrukken dat de bilaterale verhoudingen sinds maanden een dieptepunt hebben bereikt. Naast de conflicten in Oekraïne en Syrië drukken vooral de beschuldigingen over Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen de stemming.