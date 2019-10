Poetin begrijpt enthousiasme rond speech Greta Thunberg niet: “Volwassenen moeten kinderen beschermen voor overmatige emoties” ADN

02 oktober 2019

16u54

Bron: Belga 6 De Russische president Vladimir Poetin kan zich niet volledig inleven in het enthousiasme rond de jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg en haar bevlogen speech bij de Verenigde Naties vorige maand.

"Ik ben er zeker van dat Greta een goedmoedig en zeer eerlijk meisje is", zei de bewoner van het Kremlin vandaag tijdens een ‘energieweek’ in Moskou.

Maar volwassenen moeten er volgens hem “alles aan doen om kinderen en jongeren niet in extreme situaties te brengen”. "Ze moeten hen beschermen voor overmatige emoties die hun persoonlijkheid kunnen schaden", voegde Poetin er meteen aan toe. Het is anderzijds dan weer zeer goed als de jeugd acute problemen signaleert, zei hij ook. "Zij moeten in elk geval steun krijgen".



"Maar als iemand kinderen en jongeren in zijn belang misbruikt, kan dit enkel maar afgekeurd worden", aldus het Russische staatshoofd - zonder namen te noemen. "Niemand heeft de tiener uitgelegd dat de moderne wereld complex en divers is", aldus Poetin.

