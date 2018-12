Poetin aan Trump: “Ik sta open voor dialoog” ADN

30 december 2018

12u48

Bron: ANP 0 De Russische president Vladimir Poetin wil de dialoog met de VS volgend jaar versterken. Rusland staat open voor uitgebreide besprekingen, benadrukte de leider van het Kremlin in zijn nieuwjaarswensen aan de Amerikaanse president Donald Trump. “Relaties zijn een belangrijke factor in strategische stabiliteit en internationale veiligheid'', aldus Poetin vandaag.

De relaties tussen Moskou en Washington zijn al jaren slecht. Naast de conflicten in Oekraïne en Syrië, is de stemming vooral verpest door beschuldigingen dat Rusland zich zou hebben gemengd in de Amerikaanse verkiezingscampagne. Ook dreigt het 30-jarige verdrag tussen Rusland en de Verenigde Staten over het verbod op nucleaire middellange afstandswapens opgezegd te worden.

Poetin en Trump ontmoetten elkaar voor bilaterale gesprekken voor het laatst afgelopen zomer in Helsinki. Eind november annuleerde Trump abrupt een geplande ontmoeting met Poetin in de marge van een G20-top in Argentinië. Hij noemde als reden de opgelopen spanningen na de beschieting en inbeslagname van Oekraïense marineschepen door de Russische kustwacht in de Zee van Azov. Verdere bijeenkomsten zijn tot nu toe niet gepland.

In een aparte brief aan de Syrische president Bashar al-Assad beloofde Poetin voortzetting van de hulp aan de Syrische regering en de mensen in de “strijd tegen het terrorisme, ter verdediging van de soevereiniteit van de staat en de territoriale integriteit''. Poetin stuurde ook nieuwjaarswensen naar andere wereldleiders, onder wie de premiers Theresa May van Groot-Brittannië en Shinzo Abe van Japan, evenals aan de Chinese president Xi Jinping.

