Plusmama Lisa (26) versiert kerstboom en wordt door moeder (23) van tweeling doodgeschoten mvdb

03 december 2018

10u56

Bron: Deseret News 7 Een Amerikaanse is vorige zondag in Midvale (Utah) doodgeschoten door de ex-vrouw van haar partner. Slachtoffer Lisa Vilate Williams (26) werd vermoord toen ze met de tweeling van haar vriend de kerstboom aan het versieren was, maakte haar moeder bekend in een emotionele post op Facebook. De driejarige tweeling was getuige van de moord. Hun moeder Chelsea Cook (23) is opgepakt.

Cook betrad op 25 november iets voor zeven uur ‘s avonds het appartement om hoestsiroop toe te dienen aan een van haar kinderen. Williams belde meteen haar vriend. Hij was zich aan het parkeren en vroeg Cook aan de telefoon met aandrang meteen te vertrekken. Ze weigerde en sloot zichzelf op in de badkamer waar ze het noodnummer 911 belde. Ze opende vervolgens de badkamerdeur, stormde af op haar winterjas en haalde een vuurwapen boven. Ze schoot minstens drie keer op Williams. Het slachtoffer werd twee keer in de heup getroffen.

De vader van de tweeling kwam toen net toe. Hij nam het wapen af van zijn ex-vrouw en startte hartreanimatie op Williams. Cook nam plaats op een zitbank en troostte de jonge kinderen. Ze maakte aanstalten om te vertrekken, maar werd door haar ex-man tegen een muur geduwd. Hij hield haar onder bedwang totdat de politie en hulpdiensten ter plaatse kwamen. Williams overleed later in het ziekenhuis.

Cook zit in de cel en is aangeklaagd voor moord. Na haar arrestatie werd ze voor een rechter geleid waar ze niet schuldig pleitte om de tenlasteleggingen. De twee waren sinds augustus 2017 uit elkaar. Cook kwam in oktober ook al ongevraagd langs, wat tot een politie-interventie leidde.

De moeder van de doodgeschoten Lisa heeft in een emotionele Facebookpost bekendgemaakt dat haar dochter net voor de feiten de kerstboom aan het versieren was. “Ze was zo lief, vriendelijk en gul en bracht vreugde in elk aspect van het leven”, aldus mama Tawny Williams. “Ze keek zo hard uit om voor het eerst de kerstdagen met de kinderen door te brengen”, verklaarde zus Bekah aan een plaatselijke tv-zender.

Cook was vier jaar actief op een middelbare school waar ze onder meer lessen yoga gaf. De school heeft haar ontslagen.

