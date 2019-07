Plunderingen in Parijs na Afrika Cup-winst Algerije

Redactie/IB

12 juli 2019

02u36

Bron: ANP, AD

2

In het centrum van Parijs zijn zeker twee winkels in de buurt van de Champs Elysées geplunderd nadat rellen uitbraken na de winst van Algerije in de Afrika Cup. Direct na de overwinning rond negen uur gingen honderden mensen de straat op om de overwinning op Ivoorkust te vieren. De sfeer sloeg snel om in het centrum van de Franse hoofdstad.