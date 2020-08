Plotselinge toename coronabesmettingen in Verenigd Koninkrijk HLA

30 augustus 2020

18u45

Bron: ANP 1 De gezondheidsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben zondag een onverwacht sterke stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen gemeld. Er kwamen in 24 uur tijd liefst 1.715 bewezen infectiegevallen bij.

De laatste keer dat er meer nieuwe gevallen werden geconstateerd, was op 4 juni. Tot dusver zijn in het VK 41.499 mensen overleden aan COVID-19.

Elders in Europa zijn recent ook oplevingen van het gevreesde virus vastgesteld. Onder andere Spanje en Frankrijk presenteerden verontrustende cijfers na de versoepeling van de beperkende maatregelen. De toename is met name groot onder jongeren, die minder ziek worden of zelfs helemaal geen symptomen hebben.

