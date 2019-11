Plotse vrijlating van ter dood veroordeelde moordenaar zorgt voor onrust in gevangenis SVM

12 november 2019

14u35

Bron: ANP 0 De vrijlating van de moordenaar van een Zweedse tiener heeft in een grote Sri Lankaanse gevangenis tot onrust geleid. De gevangenen eisen dat ook zij nu mogen beschikken. Volgens de politie weigerden zo'n duizend gedetineerden terug te keren naar hun cellen. Vier gevangenen klommen op het dak van het complex in Colombo.

De politie heeft speciale eenheden naar het gebouw gestuurd. Zij kunnen ingrijpen als de situatie verder escaleert.

Moordenaar Jude Jayamaha kreeg verrassend genoeg gratie van de vertrekkende president Maithripala Sirisena. De telg uit een rijke en belangrijke familie was ter dood veroordeeld omdat hij de negentienjarige Yvonne Jonsson vermoord had. Zij was in 2005 tijdens een vakantie in de eilandstaat doodgeslagen nadat ze ruzie had gekregen met de man. Uit de autopsie bleek dat haar schedel in 64 stukjes gebarsten was.

President Sirisena in his final week in the office has granted a Presidential Pardon to Shramantha Jayamaha imprisoned for murdering a 19 year old girl at Royal Park apartment in 2005. The court imposed the death sentence on Shramantha in 2012. pic.twitter.com/4hww9hrvL1 Azzam Ameen(@ AzzamAmeen) link

De dader werd in eerste instantie veroordeeld tot twaalf jaar cel. Toen hij in beroep ging tegen het vonnis maakte de rechter daar echter levenslang van. “Yayamaha heeft nooit spijt betuigd voor wat hij gedaan heeft”, aldus de zus van het slachtoffer. “We hebben hard geknokt om weer iets van onze levens te maken, maar na veertien jaar zijn we nog altijd aan het vechten voor gerechtigheid.”

De Sri Lankanen reageren woedend. “Een monsterlijke daad van een gefaalde president. Dit nieuws maakt me ziek”, klinkt het onder meer op Twitter.

President Maithripala Sirisena zei vorige maand al gratie te overwegen omdat de moordenaar zich goed gedragen had in de gevangenis. De zware feiten minimaliseert hij. “Hij is op 19-jarige leeftijd in de cel terechtgekomen omdat hij verraden werd door zijn ongeduld”, klonk het.

Sirisena stelt zich niet verkiesbaar bij de presidentsverkiezingen die deze week gehouden worden. Hij genoot niet meer voldoende steun van zijn eigen partij.