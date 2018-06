Plotse verlamming van kleuter Kailyn (5) is groot mysterie. Tot mama naar het hoofd van haar dochtertje kijkt Karen Van Eyken

12 juni 2018

17u48

Bron: Today, Washington Post 0 Het was een beangstigend gezicht. Telkens de 5-jarige Kailyn Griffin probeerde recht te staan, viel ze om. Ook spreken ging plots erg moeizaam. De oorzaak bleek een mysterie. Tot mama Jessica het hoofdje van haar dochter checkte.

Toen de familie uit de Amerikaanse staat Mississippi de vorige dinsdagavond naar een sportwedstrijd ging, was het meisje nog oké. Misschien was Kailyn de volgende ochtend gewoon nog niet goed wakker of sliepen haar beentjes. Het was in elk geval angstaanjagend om de kleuter zo te zien. Ze kon niet stappen en nauwelijks praten.

Dan keek Jessica naar het hoofdje van haar dochter en zag een teek zitten. De mama besloot wijselijk om de indringer te verwijderen en snelde dan in allerijl met Kailyn naar het ziekenhuis.

Volgens artsen leed het meisje aan paralyse ascendens, een verlamming waarbij het gif uit het teekspeeksel de motorische zenuwcellen lamlegt.

Deze verlamming begint doorgaans 5 tot 7 dagen na de beet van de teek en tast eerst de benen aan. In ernstige gevallen kan dit leiden tot een verlamming van de ademhalingsspieren wat dodelijk kan zijn.

Gelukkig werd de teek bij Kailyn tijdig weggehaald om erger te voorkomen. Het meisje herstelde wonderwel en kon aan het eind van de dag alweer lopen.

Jessica deelde het verhaal op Facebook om andere ouders te waarschuwen. "Alsjeblieft, kijk altijd goed na of er geen teek op het lichaam van je kinderen zit!", luidde haar advies.