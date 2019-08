Plots was Sina (17) weg: tienermeisje na volksfeest dood in beek aangetroffen KVE

06 augustus 2019

11u00

Sinds zaterdagavond was Sina M. in Beieren vermist. De volgende dag werd ze dood in een beek aangetroffen. Hoe is dit kunnen gebeuren?

Het meisje uit Kreuth was zaterdagavond samen met enkele vriendinnen naar een volksfeest in het naburige Rottach-Egern geweest. Samen namen ze rond 2 uur ‘s nachts een taxi naar huis. Toen haar vriendinnen nog aan het afrekenen waren met de taxichauffeur, stapte Sina al uit en verdween in de nacht. Waarom het meisje dat deed, is een raadsel. Haar vriendinnen vonden haar niet meer terug. En bij haar ouders was ze ook niet toegekomen.

Grote zoekactie

De familie van het meisje begon in het donker al de buurt uit te kammen en verwittigde rond 8 uur ‘s morgens de politie. Tijdens een grote zoekactie met politiehonden en een helikopter werd haar lichaam zondagmiddag aangetroffen in een beek, op 650 meter van haar ouderlijke woning.

Verdronken

Alles wijst op een tragisch ongeval. Sina moet na een val in de beek beland zijn en vervolgens verdronken. Volgens de eerste berichten lijkt er geen kwaad opzet in het spel. Een autopsie moet meer bijzonderheden aan het licht brengen.

Verward

Sina maakte tijdens het volksfeest een wat verwarde, angstige indruk volgens haar vriendinnen. Daarom hadden ze een taxi geregeld, ook al wilde het meisje verder feesten. In haar kennissenkring rijst het vreselijke vermoeden dat iemand haar zou kunnen hebben gedrogeerd.

Een psycholoog staat de getroffen familie bij. Een goede vriendin vertelde aan Bild: “Sina was een heel lief meisje. Wat er is gebeurd, is niet te vatten”.

Vandaag zou Sina 18 jaar oud geworden zijn.