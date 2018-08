Plots vuurwerk gegooid in restaurant: 1 zwaargewonde DVDE

03 augustus 2018

08u27

Bron: VTM NIEUWS 0

Enkele mensen die woensdag op een terras van een restaurant in Asheville in de Verenigde Staten zaten, werden opgeschrikt door plots vuurwerk. Dat is te zien op camerabeelden die door de restaurantuitbater werden vrijgegeven. De politie is op zoek naar de persoon die het vuurwerk onverwachts gooide. De dader zat vermoedelijk in een licht gekleurde vierdeurswagen die lijkt op een Kia Sorrento. Eén persoon raakte bij het ongeval ernstig gewond.