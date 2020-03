Plots smaak- en reukverlies mogelijk eerste symptoom van coronabesmetting PVZ TT

23 maart 2020

08u30

Bron: The New York Times, The Independent 6 Volgens verschillende Britse neus-, keel- en oorartsen kan het plotse verlies van smaak- en reukzin een symptoom zijn van het coronavirus, nog voor er ziekteverschijnselen optreden. Tot die conclusie kwamen ze na het onderzoek van jongeren die besmet waren met het virus en verder geen symptomen vertoonden.

Een Britse Associatie van nko-artsen vertelde gisteren in een mededeling dat er “sterk bewijs" is dat smaak- en reukverlies een tot nu genegeerd symptoom kan zijn van het coronavirus. Ze baseren zich daarvoor op patiënten uit Zuid-Korea, China en Italië met het coronavirus die allen dat kenmerk vertoonden, maar verder geen andere symptomen hadden.

Volgens Brits professor Nirmal Kumar, hoofd van ENT UK, kan dat mogelijks verklaard worden doordat het coronavirus de luchtwegen en neusholte van de patiënten mild aantast en zo een invloed heeft op hun reuk-en smaakvermogen.

Niet ziek

De data die de hypothese van de Britten ondersteunen zijn volgens The New York Times nog beperkt, maar toch groot genoeg om nu al te waarschuwen. Van 2.000 positief geteste personen in Zuid-Korea ervoer volgens een studie 30 procent een verlies van hun geurvermogen. De Italiaanse arts Marco Metro, hoofd cardiologie van het ziekenhuis in de noordelijke stad Brescia, vertelt eveneens aan de NYT dat “iedereen zowat hetzelfde verhaal heeft”. “Vraag aan elke patiënt naar zijn of haar partner, en je krijgt te horen dat - als ze zelf niet ziek zijn - ze enkel hun geur en/of smaak kwijt zijn.” In Duitsland melden verschillende artsen hetzelfde.

Ook de Amerikaanse Academy van Otorhinolaryngologie postte gisterenavond op zijn website dat er steeds meer anekdotische aanwijzingen zijn dat geur- en smaakverlies of -afname een symptoom kunnen zijn bij patiënten die geen andere symptomen vertonen. De neus van de patiënten is daarbij meestal niet verstopt.

Preventief in quarantaine

Kumar en zijn collega Claire Hopkins, voorzitter van de British Rhinological Society, vragen nu dat iedereen die plots smaak- en reukverlies vertonen, tijdelijk in quarantaine gaan om het aantal besmettingen te reduceren. Volgens Hopkins liggen twee van haar collega's in het Verenigd Koninkrijk in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Nko-artsen lopen volgens haar een hoog risico lopen op besmetting tijdens medische onderzoeken. Ook de Amerikaanse vereniging waarschuwde daar vrijdag al voor: “Een hoge mate van transmissie van Covid-19 richting nko-artsen is gerapporteerd in China, Italië en Iran, wat bij velen tot de dood leidde.”

