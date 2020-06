Plots overlijden van rechter in corruptieonderzoek tegen medewerker Tshisekedi blijkt moord mvdb

16 juni 2020

23u14

Bron: ANP - Reuters - Belga 0 CONGO De politie in de Congolese hoofdstad Kinshasa is een moordonderzoek gestart naar de dood van rechter Raphael Yanyi. Yanyi werd op 27 mei dood gevonden, volgens de politie overleed hij aan een hartaanval, maar de minister van Justitie zei vandaag dat hij stierf door een bloeding veroorzaakt door een harde klap.

De regering spreekt van een "verachtelijke daad". Het ministerie meldt de andere doodsoorzaak op basis van een autopsie uitgevoerd door een Congolese arts en een dokter van de VN-missie in het land.



De rechter leidde een zaak over corruptie door een belangrijke medewerker van president Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe. Hij zou samen met twee andere medewerkers van de president 46 miljoen euro aan overheidsgeld hebben verduisterd. Dat geld was bedoeld voor een sociaal woningbouwproject. Yanyi werd twee dagen na de tweede zitting in de zaak dood gevonden. Het proces van dergelijke omvang is voor het Congolees regime haast ongezien.

Sinds begin april zit Kamerhe, samen met de Libanese zakenman Jammal Samih, in voorhechtenis in de gevangenis Makala in Kinshasa.