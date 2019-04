Plots ook geen moordaanklacht meer tegen tweede vrouw die verdacht werd van doden halfbroer Kim Jong-un KVDS

01 april 2019

06u25

Bron: ANP, Belga, BBC 0 Buitenland Nadat drie weken geleden een Indonesische vrouw vrijuit ging voor de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, is nu ook de moordaanklacht vervallen voor de andere verdachte, de Vietnamese Doan Thi Huong.

De vrouw (30) bekende schuld nadat de aanklager de aanklacht verlaagde van ‘moord’ naar ‘iemand verwonden met gevaarlijke middelen’. Daardoor kan ze nog maximaal 10 jaar cel krijgen van de Maleisische rechter en is de doodstraf van de tafel.

Dodelijk gif

Huong wordt er nu van beschuldigd het dodelijke gif VX in het gezicht van Kim Jong-nam - de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un - te hebben gesmeerd. Dat gebeurde in februari 2017 op de luchthaven van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur.





De aanklagers hebben de rechtbank laten weten dat het aanbod is gedaan na gesprekken met de advocaten van de vrouw en afgevaardigden van de Vietnamese ambassade. (lees hieronder verder)

Vorige maand werd medeverdachte Siti Aisyah (27) opeens vrijgelaten. Alle aanklachten werden toen zonder uitleg geseponeerd. Het parket zei alleen maar dat het instructies had gekregen om de aanklacht te laten vallen.

Beide vrouwen hebben altijd volgehouden dat ze dachten deel te nemen aan een televisieserie.

Ballingschap

Omdat Kim Jong-nam een criticus in ballingschap was, wordt vermoed dat het regime in Pyongyang opdracht gaf tot de moord.