Plofkraak in winkelcentrum Utrecht: 'monsterknal' richt enorme ravage aan Ivar Penris

04 augustus 2018

08u18

Bron: AD.nl 3 Een plofkraak op een geldautomaat op het Smaragdplein in het Nederlandse Utrecht heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag grote schade aangericht. De gevel van het pand is eruit geblazen en van naast- en bovengelegen winkels en woningen zijn ruiten gesneuveld, zo is te zien op foto's op sociale media.

De plofkraak werd gepleegd op een geldautomaat van Rabobank, in het winkelcentrum Tolsteeg, in het centrum van Utrecht. De klap was tot in Kanaleneiland, een buitenwijk van Utrecht, en zelfs tot in Zeist te horen, zo melden Nederlandse media. In het appartementencomplex boven de winkels, aan de overkant op het Smaragdplein en aan de Aquamarijnlaan waren tientallen ruiten van huizen gesneuveld. De straat voor de geldautomaat lag bezaaid met glas en tientallen meters verderop lag een fiets die door de klap naar de overkant van de straat was geblazen.

Op meer dan honderd meter van de explosie deed de politie vannacht nog onderzoek naar kleine schilfers die op straat waren achtergebleven. De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) deed ook onderzoek in de straat.

Zojuist #plofkraak Rabobank aan het #smaragdplein in #Utrecht Grote schade aan gevels, ruiten van woningen en auto's gesneuveld, muur van de pinautomaat compleet verwoest door enorme explosie 😱 pic.twitter.com/v5lAlPWbHL Stopgeweld.NU(@ Pro_Respect) link

Rode scooter

Rond twee uur werd vannacht geprobeerd de geldautomaat van de Rabobank aan het Smaragdplein leeg te roven door die op te blazen. Omwonenden zagen vlak na de enorme knal twee mannen op een donkerrode scooter wegrijden. Volgens een getuige was het daarna in Kanaleneiland erg onrustig en riepen mannen tegen elkaar dat de klus geklaard was en dat ze er vandoor gingen.

Nog tot diep in de nacht waren bewoners bezig de enorme puinhoop op te ruimen. Bij enkele huizen tegenover de bank waren verschillende bewoners rond vier uur vannacht nog bezig de glasscherven bij elkaar te vegen. Bij één woning was de ruit van de woonkamer volledig aan diggelen gegaan, bij de buren was een raam op de bovenverdieping gesneuveld. Een hond die in de woonkamer lag te slapen, kreeg de glasscherven over zich heen.

Veel onduidelijk, maar de explosie (plofkraak) zojuist bij Rabobank Smaragdplein moet enorm zijn geweest. Overal glas. Ook zijn er bij de twee auto’s ingebroken die vervolgens als barricade op de weg zijn gezet. pic.twitter.com/koCBOMW0qQ Chiem Balduk ✌🏼(@ ChiemBalduk) link

Luchtdruk

Een bewoonster van de appartementen boven de geldautomaat had nog nooit zo’n enorme explosie gehoord. "De luchtdruk was enorm. Ik heb hier al eerder een plofkraak meegemaakt bij de ING-bank, maar dit overtrof alles."

De politie is nog de hele nacht bezig geweest met onderzoek. Het winkelcentrum en de Aquamarijnlaan waren grotendeels afgesloten. De daders zijn nog niet gevonden. De gevel waarin de geldautomaat zat, is volledig vernield.