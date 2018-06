Ploeg jonge voetballers zit al twee dagen vast in Thaise grot kg

25 juni 2018

09u21

Bron: Belga 2 In Thailand wordt een grootschalige reddingsactie op poten gezet om een groep van twaalf tieners en hun voetbalcoach te redden. De ploeg zit vermoedelijk al twee dagen vast in een grot die deels onder water is gelopen. Duikers probeerden vandaag het gezelschap te bereiken, maar de eerste pogingen draaiden op niets uit.

Het gaat vermoedelijk om een volledige voetbalploeg van twaalf jongens tussen elf en vijftien jaar oud en hun 25-jarige coach die op zaterdag naar wekelijkse gewoonte trainden. Nadat de ploeg nooit terugkeerde van hun training, alarmeerde een ongeruste moeder de autoriteiten.

Hun spullen, schoenen en fietsen werden enkele uren later teruggevonden aan de ingang van de grot van Tham Luang. Het is niet meteen duidelijk waarom ze daarnaartoe trokken.

De opening van de grot is smal, “gevuld met zand en modder”, en staat geregeld onder water. Wellicht werd de groep verrast door het plots stijgende water na een aantal hevige regenbuien, en konden ze niet anders dan verder in de grot trekken, die zo’n 6 tot 8 kilometer diep is.

Voet- en handafdrukken

Omdat er sporen van voet- en handafdrukken zijn gevonden, hebben de autoriteiten en de reddingswerkers goede hoop dat ze nog leven. Vandaag zijn duikersploegen aangekomen om de voetballers en hun trainer te bevrijden.

"We bereiden alles voor, voedsel en drank, en waterpompen voor het geval het water hoog blijft als we hen vinden", aldus Narongsak Osottanakorn, gouverneur van de provincie Chiang Rai, zo'n duizend kilometer ten noorden van de Thaise hoofdstad Bangkok. Intussen is de zoekactie onderbroken. Morgen wordt voortgewerkt.