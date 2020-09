Plenaire vergadering Europees Parlement start met aandacht voor zaak-Chovanec LH

14 september 2020

18u15

Bron: Belga 2 De voorzitter van het Europees Parlement, de Italiaan David Sassoli, heeft vandaag de plenaire vergadering in Brussel geopend met een verwijzing naar de zaak-Chovanec. "De waarheid moet aan het licht komen", klonk het bij Sassoli.

"Ik heb van veel mensen bericht gekregen om mijn aandacht te vestigen op de zaak van de Slowaakse burger Jozef Chovanec", stak Sassoli van wal. "Ik wil mijn medeleven betuigen aan zijn familie, zijn naasten en zijn vrienden. En ik wil nogmaals onderstrepen dat mensenrechten één van de sleutelwaarden van de EU zijn. De waarheid over deze zaak moet aan het licht komen.”

Sassoli beloofde dat de zaak-Chovanec ook zal worden opgevolgd in de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE), voorgezeten door Juan Fernando Lopez Aguilar, van de S&D-fratie (fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten). Die fractie had eerder al aangekondigd een debat over de zaak-Chovanec op de agenda van de plenaire vergadering te willen zetten.

Chovanec kwam in februari 2018 om het leven bij een interventie van de luchtvaartpolitie in Charleroi. De beelden van de interventie, die eind vorige maand in de media verschenen, leidden tot publieke verontwaardiging. Maar de voorbije weken werden ook steeds meer vragen gesteld bij het optreden van het gerecht in Charleroi. Zo vreest de familie van het slachtoffer voor een doofpotoperatie.

