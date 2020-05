Plein voor Notre-Dame in Parijs wordt meer dan een jaar na verwoestende brand opnieuw geopend

HLA

31 mei 2020

13u14

Bron: Belga

0

Het plein voor de Notre-Dame in Parijs, dat sinds de brand in de kathedraal meer dan een jaar geleden gesloten was voor het publiek, heropent zondag. Dat hebben het bisdom, de stad en de organisatie verantwoordelijk voor de renovatie aangekondigd.