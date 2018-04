Pleegde dader Toronto aanslag uit vrouwenhaat? kv

24 april 2018

21u46

Bron: The Globe and Mail, Global News, Buzzfeed 3 In een bericht dat verscheen op de Facebookpagina van Alek Minassian, de man achter de aanslag in Toronto die gisteren aan tien mensen het leven kostte, betuigt de auteur zijn steun aan de ‘Incel Rebellion’. Op internetfora staat “incel” voor “involuntary celibate” of ongewenst celibatair. Facebook heeft de bewuste account ondertussen verwijderd, maar bevestigde aan meerdere Canadese media de authenticiteit ervan.

Het bericht werd vlak voor de aanslag online geplaatst en prees Elliot Rodger, een man die zes mensen en vervolgens zichzelf doodschoot nabij de universiteit van Santa Barbara in Californië in 2014. Rodger omschreef zichzelf ook als een “Incel”. Op het internet vormen de Incels een gemeenschap van seksueel gefrustreerde mannen die hun frustratie vaak omzetten in vrouwenhaat en waarin wordt opgeroepen tot seksueel geweld.

Vorig jaar bande de sociale nieuwswebsite Reddit de Incel-gemeenschap nog van zijn site, omdat die in strijd zou zijn met het verbod op de verheerlijking van en aanzetting tot geweld.

"Soldaat (rekruut) Minassian Infanterie 00010, wilt spreken met Sgt 4chan alsjeblieft", zo staat in het Facebookbericht. "C23249161. De Incel-rebellie is al begonnen! We zullen alle Chads en Stacys omverwerpen! Alle eer aan de oppergentleman Elliot Rodger!"

Minassian was sinds 10 maart actief op het Facebookprofiel. De meerderheid van zijn slachtoffers waren vrouwen. Tien mensen kwamen bij de aanslag om het leven, dertien anderen waren gewond.

Authentiek

Vlak na grote tragedies duiken wel vaker nepaccounts op op sociale media, maar volgens Facebook leek de account van Alek Minassian echt te zijn. “Dit is een verschrikkelijke tragedie en onze gedachten gaan uit naar de getroffenen”, bevestigde een woordvoerder van Facebook aan de Canadese krant The Globe and Mail. “Er is op ons platform absoluut geen plaats voor mensen die dergelijke afschuwelijke daden begaan. We hebben de Facebookaccount van de verdachte gevonden en onmiddellijk verwijderd.”

In het bericht vermeldde Minassian ook enkele nummers. Het nummer 00010 is de beroepscode voor infanteristen in Canada, het nummer dat begint met een C gelijkt qua format op een registratienummer binnen het Canadese leger, waar Minassian diende van 23 augustus tot 25 oktober 2017. Het Canadese leger bevestigt dat hij gedurende zestien dagen een basistraining kreeg vooraleer hij op eigen aanvraag “vrijwillig werd ontslagen” zonder zijn training af te maken.

Chads en Stacys zijn scheldwoorden die Incels gebruiken voor seksueel actieve mannen en vrouwen.

4chan is een discussieforum dat in het verleden al meermaals gelinkt werd aan de verspreiding van nepnieuws.

Twijfel

Velen twijfelen echter nog aan de authenticiteit van het Facebookbericht. Op internetforum 4chan merkten enkele gebruikers op dat de schrijfstijl van het bericht niet overeenkomt met die van een onlinegamingaccount die schijnbaar ook toebehoort aan Minassian. Tegenwoordig is het bovendien ook mogelijk om Facebookberichten te antidateren, waardoor het bericht mogelijk pas na de aanslag gepost werd, hoewel het ouder lijkt te zijn. Anderzijds kan iemand ook de account gehackt hebben, opperen critici.