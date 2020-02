Plechtige heropening van Belgisch consulaat-generaal in Congo HLA

07 februari 2020

12u08

Bron: Belga 0 Met de plechtige heropening van het Belgische consulaat-generaal in Lubumbashi, deze voormiddag door premier Sophie Wilmès, zijn de banden tussen België en Congo opnieuw genormaliseerd. Félix Tshisekedi is nu een jaar president, en in dat jaar werden de verschillende maatregelen die de Congolezen tegen België hadden getroffen, opgeheven. De officiële heropening van het consulaat vormt daarin een laatste stap.

Aanleiding voor de Congolese maatregelen was de Belgische kritiek op het herhaaldelijk uitstel van de verkiezingen. De druppel voor Kinshasa was de herziening van een deel van de ontwikkelingshulp begin 2018. De Congolezen beslisten daarop het kantoor van het Belgisch ontwikkelingsagentschap, Enabel, en het Schengenhuis, beide in Kinshasa, te sluiten. Brussels Airlines moest zijn vluchten naar Kinshasa inperken van zeven naar vier per week, en de Congolezen sloten hun eigen consulaat in Antwerpen. Al die maatregelen zijn intussen opgeheven - enkel het Antwerpse consulaat is nog niet heropend.

Bij het binnengaan van het consulaat zei Wilmès dat de heropening een "symbolisch teken" is van de "warme banden die Congo en ons land weer hebben".

Twee jaar lang was het consulaat gesloten, en dat was "een delicate situatie", aldus de premier. Ze omschreef het consulaat als een "toegangspoort naar België" voor de Congolezen.