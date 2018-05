Playboy-model springt samen met haar zoon (7) uit raam van hotel SVM

18 mei 2018

23u08

Bron: CBS News 0 Een voormalig Playboy-model is samen met haar zoon uit het raam van de 25ste verdieping van een hotel in New York gesprongen. Stephanie Adams (46) zat in een vechtscheiding verwikkeld met haar ex en zag deze ochtend blijkbaar geen andere uitweg meer.

Een rechter had er vorige woensdag nog voor gezorgd dat ze niet buiten de landsgrenzen mocht reizen met haar zoon Vincent (7). En dat terwijl ze deze zomer zo graag samen met hem Europa had willen bezoeken. Haar nieuwe vriend heeft immers verblijfplaatsen in zowel Spanje als Londen.

Maar daar stak chiropractor Charles Nicolai dus een stokje voor. De rechter volgde zijn argumenten en besliste dat Adams het paspoort van haar zoon moest inleveren. "Ik wilde hem gewoon enkele dagen uit deze nachtmerrie halen, maar dat mag dus niet", liet ze na het verdict optekenen.

Nicolai had enkel bezoekrecht. Hun onderlinge verstandhouding was zo slecht dat de wissel telkens op een politiebureau gebeurde. "Zo kwam er tenminste geen geweld van", liet een vriend twee maanden geleden in de New York Post optekenen.

Waarom ze nu in dat hotel verbleef, weet hij naar eigen zeggen niet. "Ze heeft zelf een aardig optrekje in Manhattan. Ik snap er niets van, ze zag dat kind echt graag. Hij volgde zelfs thuisonderwijs, zodat ze meer tijd met hem kon doorbrengen. Haar dood verrast me, al had ik haar recent wel nog gezegd dat ze beter hulp zou zoeken voor haar emotionele problemen."

Adams mocht zich 26 jaar geleden 'Playmate van de maand' noemen. In 2006 kreeg ze een schadevergoeding van maar liefst 1,2 miljoen dollar omdat ze op de grond gegooid werd door een agent. Die had toen valselijk beweerd dat ze een wapen op hem gericht had. De vrouw beweerde zelf altijd een directe afstammeling geweest te zijn van de Amerikaanse presidenten John Adams en John Quincy Adams.

Met vragen over zelfdoding kan u terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.