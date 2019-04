Playboy-model aangeklaagd voor moord op psychiater (71) die haar huur betaalde Redactie

09 april 2019

18u01

Bron: The Washington Post, Sky News, KameraOne 3 Lugubere vondst in de woestijn op 7 maart, net buiten Las Vegas: in de koffer van een wagen heeft de politie een 71-jarige kinderpsychiater uit Salinas (Californië) dood teruggevonden. Een 25-jarig Playboy-model is aangeklaagd op verdenking van moord. Ze verscheen vandaag voor het eerst voor de rechtbank.

Op 21 maart werd Kelsey Turner opgepakt op verdenking van moord. Het levenloze lichaam van Thomas Burchard (71) werd twee weken eerder gevonden. De twee kenden elkaar al twee jaar, maar of de twee een relatie hadden is niet duidelijk. Wat wel zeker is, is dat de kinderpsychiater gedurende een jaar de huur van het huis van de jonge vrouw betaalde. Volgens Judy Earp, de partner van Burchard, zou dat over een totaalbedrag van zeker 265.000 euro gaan.

Hij keerde niet terug uit L.A.

De man had aangekondigd dat hij de betaling ging stopzetten. Een paar dagen voor zijn dood zou hij ook effectief gestopt zijn met betalen. Volgens sommige bronnen was hij in Las Vegas om het 25-jarig model te bezoeken. Zijn partner zou verteld hebben dat hij haar nog een sms stuurde op 2 maart. Daarin zei hij dat hij graag terug naar huis kwam, in Californië, maar dat hij eerst nog een paar zaken moest regelen. Normaal ging hij op 4 maart het vliegtuig terug naar huis nemen, maar daar kwam hij nooit aan. Zijn partner gaf hem op als vermist.

Over wat er juist gebeurde is nog veel onduidelijkheid. Volgens een politierapport zijn er aanwijzingen dat Burchard is aangevallen in de auto waarin hij gevonden werd. Nadien zou zijn lichaam in de kofferbak van de auto getrokken zijn. Hij zou gestorven zijn door een klap op zijn voorhoofd met een stomp voorwerp.

Twee andere verdachten

Vandaag verscheen Turner voor het eerst voor de rechtbank. Daar werden meer details over de zaak besproken waardoor het verdere verhoor uitgesteld is. Ook twee andere verdachten zijn aangeklaagd voor de moord op de psychiater. Jon Logan Kennison en Diana Nicole Pena worden beschuldigd van samenzwering om moord te plegen en moord met behulp van een dodelijk wapen. Wat hun link met het slachtoffer of het model is, is niet duidelijk.