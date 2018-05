Playboy-miljardair die nog met Paris Hilton datete van de aardbol verdwenen (samen met paar miljard dollar) TK

24 mei 2018

21u14

Bron: News Australia 2 De naam Jho Low zegt je waarschijnlijk weinig, maar in Hollywood kennen ze hem als de playboy-miljardair die knappe actrices en modellen probeert te veroveren door ze te overladen met diamanten. Zijn rijkdom blijkt nu echter niet helemaal op een wettelijke manier verworven te zijn, en de man is van de aardbol verdwenen. De politie is naarstig op zoek naar hem en de biljarden die hij gestolen zou hebben van de Maleisische overheid.

Zakenman Low komt regelmatig in de 'boekskes' terecht wegens zijn voorliefde voor knappe (en liefst bekende) jongedames. Zo was hij in 2010 heel even het vriendje van Paris Hilton toen hij in St. Tropez een champagneduel won. Lees: hij bestelde meer magnumflessen Cristal Champagne dan Hiltons toenmalige vlam Doug Reinhardt, waarna die het afbolde en La Hilton een weekje op het jacht van Low vertoefde.

In 2014 liet de man dan weer zijn oog vallen op model Miranda Kerr. Ook zij vergezelde hem op zijn jacht, de Equanimity, waar hij haar overlaadde met peperdure juwelen. Ze kreeg onder meer een hartvormige diamant van 12 karaat en een paar oorbellen van 11 karaat. Er volgden nog ringen, armbanden en kettingen. De sieraden waren in totaal meer dan 9 miljoen dollar waard. Even later leerde ze echter haar huidige man Evan Spiegel kennen, oprichter van Snapchat en eveneens miljardair. Low verdween uit haar leven, en Kerr droeg haar sieraden intussen over aan de Amerikaanse overheid.

Die liet het echter niet aan zijn hart komen: hij liet zijn oog vallen op de Taiwanese popster Elva Hsiao. Hij zette een riant huwelijksaanzoek op poten ter waarde van 1,8 miljoen dollar, inclusief parachutisten, vuurwerk, honderden kaarsen en - natuurlijk - juwelen. Al die moeite was echter voor niets: hij kreeg een korte 'nee' te horen van Hsiao.

My #WeAreHere peace pledge: I am here to disrupt how things used to be done! #2030NOW Een foto die is geplaatst door null (@jholowjynwel) op 22 sep 2014 om 01:11 CEST

4,5 miljard gestolen

Intussen heeft de man wel meer aan zijn hoofd dan enkel liefdesproblemen. Low wordt gezocht in verband een Maleisisch corruptieschandaal dat vorige week losbarstte. Toen werden bij de voormalige eerste minister Najib Razak en zijn vrouw Rosmah Mansor maar liefst 72 koffers vol cash, juwelen en designerhandtassen in beslag genomen. Mansor kreeg al langer felle kritiek wegens haar luxueuze levensstijl, waar ze graag mee te koop loopt.

Ook Mansors zoon Riza Aziz, een schoolvriend van Low, kwam onder vuur te liggen. Samen zouden ze miljarden dollars gestolen hebben uit een investeringsfonds van de Maleisische overheid, genaamd 1MDB. Tussen 2009 en 2015 zou er zo maar liefst 4,5 miljard verdwenen zijn. Aziz hield daarmee onder meer zijn productiebedrijf draaiende en sponsorde films als 'The Wolf of Wall Street' en 'Dumb & Dumber To'.

De politie is nu naarstig op zoek naar Low. Zijn jacht, dat beschreven wordt als een drijvend paleis, werd alvast teruggevonden in Bali. Toen de Indonesische politie er binnenviel, was Low echter nergens te bespeuren. Waar hij precies uithangt is niet duidelijk. De Maleisische politie denkt aan 'Taiwan, Bangkok, Macau of Shanghai'.