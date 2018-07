Plastisch chirurg 'Dr. BumBum' op de vlucht na dodelijke bilvergroting mvdb

18 juli 2018

10u11

Bron: BBC - AFP 0 Een beroemde Braziliaanse plastisch chirurg is op de vlucht na het overlijden van een van zijn patiëntes. Dokter Denis Furtado (45), een arts die regelmatig op televisie te zien is en meer dan 650.000 volgers op Instagram heeft, diende in zijn appartement de vrouw injecties toe om haar billen te vergroten.

De 46-jarige Lilian Calixto reageerde slecht op de fillers en werd zaterdagavond door de chirurg naar een ziekenhuis in Rio de Janeiro gebracht. Ze overleed enkele uren later. Furtado, bijgenaamd 'Dr. BumBum', was toen al op de loop waarop een rechter een arrestatiebevel uitvaardigde.

De vriendin van de arts is opgepakt omdat ze deelnam aan de ingreep. De precieze doodsoorzaak van Lilian Calixto is niet bekendgemaakt. De vrouw die in het bankwezen werkte, laat twee kinderen een echtgenoot achter.

De voorzitter van de belangengroep van Braziliaanse plastische chirurgen stelt dat een dergelijke behandeling nooit buiten een ziekenhuis mocht plaatsvinden. "Een plastische ingreep uitvoeren in een appartement, kan niet", zegt dokter Niveo Steffen aan persagentschap AFP.

Door de strandcultuur en de invloed van sociale media dromen veel Braziliaanse vrouwen van rondere billen. Steffen ziet met lede ogen aan hoe steeds vaker malafide figuren, vaak zonder enig medisch diploma, soms in erbarmelijke omstandigheden cosmetische ingrepen uitvoeren. Vele vrouwen happen toe wegens de lage prijzen die worden aangerekend. Aan de grote medische risico's bij dergelijke illegale operaties, wordt geen aandacht besteed.

Furtado's Instagamprofiel is inmiddels offline, zijn Facebookpagina's zijn nog wel zichtbaar.