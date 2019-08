Plantenkundigen waarschuwen voor ‘viagra-effect’ van korstmossen AW

15 augustus 2019

17u59

Bron: The Guardian 0 In Nieuw-Zeeland doen hardnekkige geruchten de ronde die beweren dat het eten van korstmossen hetzelfde effect heeft als een pilletje Viagra. “De schimmel heeft misschien enkele eigenschappen die overeenkomen met Viagra, maar kan ook giftig zijn”, aldus Allison Knight, professor aan de University of Otago.

Korstmossen zijn die grote groene vlekken die je soms op rotsen of bomen aantreft. Zulke mossen bestaan uit een mengeling, samenlevingsvorm of symbiose tussen een schimmel en een alg. En volgens talrijke online verhalen hebben zulke korstmossen een stimulerend effect.



In de verhalen gaat het daarbij om een specifieke soort die enkel op de Midden-Oostkust van de VS en in Nieuw-Zeeland voorkomt. Dat mos draagt de wetenschappelijke naam ‘Xanthoparmelia scabrosa’. Maar Allison Knight doopte het inmiddels om tot “sexy stoepmas”.

Poeders en pilletjes

Inmiddels circuleren er honderden producten online waarin het mos verwerkt werd. Die worden te koop aangeboden in de vorm van poeders of pilletjes. Vooral op de Chinese online marktplaats Alibaba doen de middeltjes het goed, en vliegen ze de deur uit voor zo’n 12 tot zelfs 300 dollar (270 euro) per kilogram.

De Nieuw-Zeelandse plantkundigen zijn alvast geen fan van het nieuwe ‘wondermiddel’. De poeders en pillen bestaan volgens Knight nog steeds voor 80 procent uit Viagra, de overige 20 procent werd vervaardigd uit de korstmossen. Dan kan je net zo goed Viagra kopen, vindt ze.

Hondenurine

Bovendien werden de middelen nooit officieel getest waardoor men niet kan garanderen of ze veilig zijn voor menselijke consumptie. “Het korstmos is enigszins giftig, dus niet raadzaam om het te consumeren”, legt Knight uit. “Grote hoeveelheden kunnen schadelijk zijn.”



En als dat niet afschrikt, doet dit het vast wel: zulke korstmossen zijn vaak verontreinigd door arseen, kwik en lood, maar ook door hondenurine en andere uitwerpselen.