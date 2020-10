Plannen voor langere kerstvakantie (en korter zomerverlof) in Duitsland mvdb Bron: ANP

14u53 0 Als maatregel tegen coronabesmettingen moeten Duitse scholieren aanzienlijk langer met kerstvakantie dan de huidige twee tot twee en een halve week. Het kan om twee tot drie weken extra gaan, meent regeringspartij CDU van kanselier Angela Merkel. De kleine coalitiepartner CSU wil nog verder gaan met maximaal vier weken erbij.

De extra weken rond kerst kunnen dan van de komende zomervakantie worden afgetrokken, aldus een CDU-afgevaardigde in Duitse media. Bij het CSU-voorstel wordt ook de paasvakantie ingekort.

De christendemocratische politici willen met een langere sluiting van de scholen de periode verkleinen dat leerlingen en leerkrachten elkaar kunnen besmetten.

De bekendste Duitse viroloog Christian Drosten lanceerde vorige week het idee om mensen en hun feestgenoten in quarantaine te laten gaan gedurende de week voorafgaand het kerstfeest. “Het principe van pre-quarantaine is volgens mij een goed idee”, aldus Drosten in Die Welt. Dat betekent “dat mensen sociaal contact zo veel mogelijk moeten vermijden gedurende een paar dagen, idealiter een week, voordat ze hun familie bezoeken. Dit zou een aanpak kunnen zijn voor de herfst- en kerstvakantie.”