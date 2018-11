Plannen 's werelds grootste zeereservaat on hold Tess Jacobs

02 november 2018

15u38

Bron: BELGA 0 Het internationaal initiatief om bij Antarctica het grootste zeereservaat ter wereld in te richten, komt er voorlopig nog niet. Op een conferentie over de bescherming van het ecosysteem in de Zuidelijke oceaan, bleken China en Rusland de grootste dwarsliggers.

Het plan om een beschermd gebied van ruim 1,8 miljoen vierkante kilometer in te richten in de Weddellzee werd onder meer gepusht door de Europese Unie. Ook ons land gaf bij het begin van de conferentie in Hobart nogmaals aan de oprichting van beschermde zeegebieden te steunen.

Na twee weken onderhandelen op het Australische eiland Tasmanië, bleek er echter geen eensgezindheid te zijn over het zeereservaat. China en Rusland waren grote tegenstanders, terwijl onder meer ook Noorwegen bedenkingen uitte. Het punt komt volgend jaar opnieuw op de agenda van de conferentie te staan.

De Weddellzee heeft een oppervlakte van ongeveer 2,8 miljoen vierkante meter en is één van de laatste nog intacte mariene ecosystemen van de wereld. Het vormt een thuis voor onder andere ruim 300.000 keizerspinguïns, blauwe vinvissen, zeeolifanten, pelsrobben en zeldzame zeevogels.