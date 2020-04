Plan om ‘toeristische corridors’ te openen tussen Europese landen die minst getroffen zijn door coronavirus KVDS

28 april 2020

15u54

Bron: The Times, Business Insider 2 De Europese ministers van toerisme hebben gisteren tijdens een videoconferentie een plan besproken dat landen die het minst getroffen zijn door het coronavirus moet toelaten om deze zomer hun toeristische sector herop te starten. Dat meldt de Britse krant The Times. Er zouden ‘toeristische corridors’ geopend kunnen worden, langs waar je relatief veilig zou kunnen reizen. België is hard getroffen door het coronavirus en het ziet er dan ook niet naar uit dat ons land mee zal mogen doen.

Onder meer Tsjechië zou graag een ‘toeristische corridor’ openen met Slovakije en Kroatië. Alle drie die landen hebben een relatief laag aantal coronabesmettingen.

Goede punten

Ook Malta – een land dat leeft van het toerisme – is het idee genegen. Het wil graag “veilige corridors tussen landen en regio’s die net als Malta goede punten kregen voor de goede manier waarop de coronacrisis werd aangepakt”.



Voor de corridors zouden strikte regels rond social distancing van kracht zijn en er zou ook uitvoerig getest worden. Dat zou moeten toelaten om een potentiële nieuwe uitbraak van het virus in resorts snel te detecteren en in de kiem te smoren.

Niet uitgenodigd zijn de landen die hard getroffen werden door het coronavirus. The Times noemt zelf het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje. Maar omdat ook België geen al te goede cijfers kan voorleggen, ziet het er niet naar uit dat ons land gevraagd zal worden om mee te doen.

Een ander plan zou de Europese lidstaten dan weer toelaten om stranden en resorts te openen als ze bepaalde voorschriften naleven die moeten voorkomen dat ze overspoeld worden. Zo startte een Italiaans bedrijf al met de productie van ‘strandboxen’ in plexiglas, die toeristen aan de Adriatische kust moet toelaten om te zonnebaden met respect voor social distancing.

Vrees

Niet iedereen ziet een opening van resorts en hotels echter zitten. Onder meer uit vrees voor een herhaling van wat er gebeurde bij de uitbraak van het virus in februari en maart, toen veel Europeanen terugkwamen van skivakantie en het virus over het hele continent verspreidden.

Het toerisme is hoe dan ook een belangrijk onderdeel van de Europese economie. Direct en indirect was het in 2018 goed voor ruim 10 procent van het totale Europese bruto binnenlands product. Bijna 12 procent van alle Europeanen haalt er zijn of haar inkomen uit.

