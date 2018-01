Plafond discotheek in Madrid stort in: 26 gewonden AJA

Bron: Belga 1 EPA De discotheek in Madrid In een discotheek in de Spaanse hoofdstad Madrid is in de nacht van zaterdag op zondag het plafond ingestort. Daarbij vielen 26 gewonden. Dat melden de Spaanse hulpdiensten.

Het incident vond om 1.30 uur plaats in een nachtclub in de wijk Carabanchel, in het zuidwesten van Madrid. Een verlaagd plafond van 16 vierkante meter stortte in. Zeker 26 mensen raakten gewond, 11 onder hen werden naar het ziekenhuis overgebracht.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De brandweer sloot de discotheek af. De oorzaak van de instorting is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak.