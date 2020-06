Exclusief voor abonnees

Plaats reserveren, extra betalen voor het terras, op voorhand zeggen hoe lang je blijft: zo gaan de cafés straks open in Nederland

Ton Voermans

01 juni 2020

08u06

Bron: AD.nl

Over een paar uur is het zover. Om 12 uur heropent de Nederlandse horeca. De opluchting is groot, bij zowel ondernemers als klanten. Maar draaien op halve kracht door de beperkingen heeft een prijs. Koninklijke Horeca Nederland dat de drankjes duurder worden. Maar ook andere maatregelen behoren tot de mogelijkheden.