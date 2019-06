Pizzaketen onder vuur na verkoop ‘vleespizza's’ zonder vlees aan meer dan 3.000 klanten Tom Tates

29 juni 2019

19u32

Bron: AD 6 De Nieuw-Zeelandse pizzaketen Hell Pizza blijkt de afgelopen tijd aan meer dan drieduizend klanten pizza's met ‘vlees’ te hebben verkocht, terwijl er helemaal geen vlees op zat. Volgens de directie van het bedrijf ging het om een experiment om aan te tonen dat vegetarische baksels net zo lekker kunnen zijn als pizza's met een topping van vleesproducten. Maar klanten voelen zich misleid.

Op sociale media hebben klanten woest gereageerd en teleurgesteld op de actie. Met name echte carnivoren voelen zich tot op het bot bedonderd door Hell Pizza en ze kondigen aan er nooit meer een pizza te zullen bestellen. Het bedrijf bracht de pizza, een zogenoemde limited edition, op de markt als een burgerpizza met daarop medium doorbakken gemalen vlees. Volgens de directie vlogen de ‘vleespizza's’ over de toonbank. En dat terwijl ze alleen met een kruidig mengsel van plantaardige grondstoffen bedekt waren.

De firma vroeg klanten die de nieuwe pizza kochten ook nog een enquêteformulier in te vullen. Daarop onder meer de vraag ‘is deze vleespizza lekker”. Ruim 70 procent oordeelde positief over de lekkernij. Verder stelde 80 procent dat ze er niet van wakker zouden liggen als er geen echt vlees in zou zitten. Maar nu bekend is dat ze daadwerkelijk vleesloos waren, lijkt de spreekwoordelijke bom gebarsten. Zo twittert iemand: “Dit is puur bedrog, want ik kreeg niet wat ik bestelde.” Een ander: “Dit is onacceptabel en niet te eten.” Of: “Het is een mensenrecht om te weten wat ik eet.” Er zijn ook positieve reacties. Vegetariërs die de pizza geprobeerd hebben, vinden hem heerlijk en ook nog goed voor het milieu.

Slechte reclame

Inmiddels heeft ook de Nieuw-Zeelandse regering zich in de pizzadiscussie gemengd. Zo liet de premier via een woordvoerder weten dat Hell Pizza klanten beter had moeten inlichten en dat een vleesloze pizza slechte reclame is voor een land dat op grote schaal vlees exporteert. “De vleessector staat al onder druk, dus dan zijn dergelijke acties niet echt handig.” Grote nieuwssites in Nieuw-Zeeland hielde polls over de kwestie. Daaraan deden tienduizenden burgers mee. De uitkomt: een ruime meerderheid keurt de zwijgzame opstelling van de pizzaketen af.

De keten, die door de stunt international in de schijnwerpers staat, haalt de schouders op over de ontstane ophef. Hell Pizza-directeur Ben Cumming kwam vandaag met een kort statement. “Veel mensen haken gelijk af bij het idee dat ze nepvlees zouden moeten eten. Daarom kozen we ervoor bewust niet te onthullen dat er in deze pizza's geen vlees zit. Ook omdat we wisten dat mensen ze lekker zouden vinden.” De ingrediënten van de gewraakte pizza, die overigens in het assortiment blijft, zijn geheim.

