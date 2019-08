Pizzaketen Domino’s slaat massaal ingrediënten in uit vrees voor tekorten bij “harde” brexit ttr

06 augustus 2019

14u16

Bron: belga 4 buitenland De pizzaketen Domino's heeft voor 7 miljoen pond (zo'n 7,62 miljoen euro) aan ingrediënten ingeslagen uit vrees voor tekorten bij een "harde" brexit, bericht The Guardian. Het bedrijf zegt in zijn halfjaarupdate dat "het waarschijnlijker is geworden dat die tekorten zich zullen voordoen".

De keten koopt zijn bloem en kaas in Groot-Brittannië zelf, maar importeert ook heel wat producten. De tomatensaus bijvoorbeeld komt uit Portugal.

Gevreesd wordt dat als het Verenigde Koninkrijk op 31 oktober uit de Europese Unie stapt zonder akkoord, er lange wachtrijen zullen ontstaan aan de grens. Dit is vooral nefast voor de handel in verse voeding. Naast mogelijk bederf, wordt ook gevreesd voor hogere prijzen bij heel wat producten. De nieuwe premier Boris Johnson lijkt alvast aan te sturen op een "no-deal", zeggen Europese diplomaten aan The Guardian.

Domino's zou als pizzaketen dus last kunnen ondervinden van de harde brexit, terwijl het bedrijf in eigen land in een conflict verwikkeld zit met zijn franchisenemers. Die willen een groter aandeel in de winst. Zolang het conflict niet opgelost raakt -het bedrijf zelf verwacht dat dit nog maanden kan duren- komen er ook geen nieuwe vestigingen bij. Domino's heeft daarnaast te lijden onder de concurrentie van maaltijdleveranciers als Deliveroo en Uber Eats.