Pittsburgh-schutter verscheen vandaag voor het eerst voor de rechter: aanklagers zullen doodstraf eisen

29 oktober 2018

Robert Bowers, de man die beschuldigd wordt van de schietpartij in een synagoge in het Amerikaanse Pittsburgh, verscheen vandaag voor het eerst voor de rechter. De 46-jarige schutter doodde elf mensen, zes anderen raakten ernstig gewond. Bowers raakte dan weer gewond bij zijn arrestatie: hij verscheen gehandboeid en in een rolstoel voor de rechter.