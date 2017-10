Pittige details uit JFK-documenten: 100.000 dollar voor hoofd van Fidel TK

10u07

Bron: ANP 0 AFP Fidel Castro (rechts) met Che Guevara De prijs die de Amerikanen op het hoofd van hun Cubaanse vijand Fidel Castro hadden gezet, bedroeg 100.000 dollar. Aanvankelijk was dat 150.000 dollar plus 5.000 voor onkosten, maar bij nader inzien werd dat te veel bevonden.

Dat blijkt uit de enorme stapel documenten over de moord op president Kennedy die in de Verenigde Staten zijn vrijgegeven. The Washington Post, die meer dan een dozijn verslaggevers door 2.800 documenten laat grasduinen, meldt dat.



De moord op Fidels broer Raul, de huidige Cubaanse president, en de bekende revolutionair Ernesto 'Che' Guevara waren elk 20.000 dollar waard, zo staat in een memo van de FBI uit 1964.



Er kwamen echter ook documenten van het ministerie van Defensie boven water over Operatie Bounty. Om de regering van Castro en de zijnen omver te werpen, zouden Cubanen 100.000 dollar voor ieder gedood lid van de regering krijgen. Ieder hoofd van een departement zou 57.500 dollar opbrengen. De gehate Fidel Castro was de Amerikanen in deze operatie slechts 2 cent waard.