Pitbulls bijten jongetje (7) dood: "Dat is mijn kindje! Dat is mijn kindje!" Redactie

09u17

Bron: Washington Post 0 Thinkstock Drama zaterdagavond in Lowell, Massachusetts. Een jongetje van zeven raakte verzeild in een omheind terrein, waar twee pitbulls hem aanvielen. De dieren beten het ventje dood. Getuigen hoorden de moeder schreeuwen: "Dat is mijn kindje, dat is mijn kindje!" IJzingwekkend.

Buren zagen de afschuwelijke tragedie rond 18 uur gebeuren en belden de hulpdiensten, die verschillende oproepen van de aanval binnenkregen. "De hond wil het kind niet lossen", klonk het angstaanjagend. De politie kwam helaas te laat: het jongetje was al ter plaatse overleden.

Zeker een van de honden kon ontsnappen en viel daarna een agent aan. Die schoot op het woeste beest en raakte het, maar de pitbull bleef toch op hem toerennen. Later werd de hond gevat en met een injectie gedood. De andere pitbull zit voorlopig nog in een asiel van de overheid.

Volgens de non-profitorganisatie DogsBite beten pitbulls tussen 2005 en 2015 in de VS 232 mensen dood, of 64 procent van het totaal in die periode. Het ras wordt vaak beschouwd als erg gevaarlijk, maar anderen ontkennen dat. Onderzoek toonde aan dat pitbulls wel sneller dan gemiddeld tot het aanvallen van andere honden overgaan, maar dat bleek zich niet te vertalen naar een gelijkaardige agressie tegenover mensen.