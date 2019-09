Pitbull bijt peuter dood in Californië sam

22 september 2019

19u01

Bron: KameraOne 10 In het Californische Sacramento is een dertien maanden oud jongetje overleden na een aanval van een pitbull. Het incident gebeurde gisteren iets na 15.00 uur.

“Toen de politie ter plaatse kwam, had het familielid dat op het kind aan het letten was, het net van de hond kunnen weghalen”, vertelt woordvoerder Andrew Scott van het Placer County Sheriff Office. “Het werd naar het Roseville-ziekenhuis gebracht, waar het overleed.”



De pitbull, een zesjarig teefje, werd meegenomen door de dierenpolitie en in afzondering geplaatst. Het is niet duidelijk hoe de aanval kon gebeuren. “Er lijkt geen sprake van onachtzaamheid, er lijkt niets te zijn dat de aanval uitlokte. Het was gewoon een verschrikkelijke gebeurtenis”, aldus Scott.

Opvoeding

Het nieuws komt zwaar aan in de buurt, waar bijna niemand met de media wil praten. Buurtbewoner Gavin Smith, die zelf twee forse pitbulls in huis heeft, wil wel iets kwijt. “Meestal is de hond niet het probleem, maar de mensen die hond opvoeden”, vertelt hij. “Als je een hond traint om agressief te zijn, dan wordt hij agressief. Als je niet agressief omgaat met de hond, dan is er geen probleem.”



De ordediensten roepen nog op om altijd waakzaam te zijn. “Het is altijd een goed idee om je hond in het oog te houden in de buurt van kleine kinderen, ongeacht het ras en of het nu een grote of een kleine hond is”, besluit Scott.

Vorige maand raakte in het Nederlandse Rotterdam nog een vrouw zwaargewond door een aanval van drie staffordshireterriërs. Politieke partijen pleitten toen onder meer voor een totaal fok(verbod) op hondenrassen zoals staffords, rottweilers en pitbulls. Het doel? Deze rassen te laten uitsterven.

