Pitbull bijt baby van vijf dagen dood in haar wieg in Florida jv

18 november 2018

08u25

Bron: Citrus County Chronicle 0 Vreselijk drama in Citrus County in de Amerikaanse staat Florida. Een pitbull heeft er vorige zondag een baby van amper vijf dagen oud doodgebeten terwijl het meisje gewoon in haar wieg lag.

De hond was volgens een inwonende in de slaapkamer op het bed naast de wieg gesprongen. Hij viel de baby aan. Er was niemand anders in de kamer op dat moment.

Toen de grootvader van het meisje daarna binnenkwam, zag hij meteen de tragedie. Hij tilde het zwaargewonde meisje uit de wieg en begon haar te reanimeren. De hulpdiensten namen het daarna van hem over. De baby leefde toen nog, maar overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De pitbull werd volgens de lokale media afgemaakt.