Piraten overvallen schip van Nederlandse rederij voor de kust van Nigeria

08 september 2020

15u51

Bron: Dagblad van het Noorden 0 Een schip van de internationale Nederlandse rederij Seatrade is vanochtend voor de Nigeriaanse kust door piraten overvallen. De situatie aan boord is onduidelijk. Er voeren geen Nederlandse bemanningsleden op het schip.

De maritieme nieuwswebsite Maritime Bulletin maakte vanochtend om half 10 melding van een kaping van een vrachtschip voor de kust van Nigeria. Het schip zou om 13 uur ‘s middags in de havenstad Lagos aankomen, maar stopte om half 9 ‘s ochtends ineens met varen.

Het Groningse Seatrade bevestigt tegenover het Dagblad van het Noorden dat het schip vanochtend aangevallen is door piraten. Woordvoerder Cor Radings van Seatrade geeft aan dat er kort contact is geweest met leden van de bemanning, maar dat er door de slechte verbinding nog geen duidelijk beeld is van de situatie aan boord van het schip. Een vrachtschip van deze omvang telt gebruikelijk 18 bemanningsleden. Volgens Radings waren er geen Nederlandse bemanningsleden aan boord. Seatrade is nu druk bezig een beter beeld te vormen van de situatie. Daarvoor is lokaal om assistentie gevraagd aan de Nigeriaanse autoriteiten.

Liberiaanse vlag

Het gekaapte schip met de naam Water Phoenix is een van de koel- en vrachtschepen van de Groningse rederij. Het voer onder Liberiaanse vlag van IJmuiden naar de Nigeriaanse hoofdstad Lagos, waar het dichtbij de kust gekaapt werd door piraten. Dit is niet de eerste keer dat piraten een schip van Seatrade overvallen. Dat gebeurde ook al in 2012, 2016 en 2018.



