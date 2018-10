Piraten ontvoeren elf mensen bij kaping voor kust Nigeria kg

29 oktober 2018

16u18

Bron: Belga 0 Voor de kust van Nigeria zijn elf mensen, onder wie acht Polen, ontvoerd na een aanval door een groep mannen op een schip. Dat heeft het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gemeld.

Het gaat om het schip Pomerenia Sky van een Duitse rederij, dat vaart onder de vlag van Liberia en vanuit Angola op weg was naar Nigeria. Rond 4 uur werd het schip aangevallen op ongeveer 60 kilometer van de kust. De kapers benaderden het schip in twee speedboten.



Elf bemanningsleden, onder wie acht Polen, twee Filipijnen en één Oekraïner werden door de aanvallers ontvoerd, zo zei de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Jacek Czaputowicz. "Ons consulaat in Hamburg staat in contact met de rederij en ons consulaat in Abuja staat in contact met de lokale autoriteiten.”



Gisteren maakte het Zwitserse gerecht bekend dat twaalf bemanningsleden van een Zwitsers schip werden vrijgelaten. Zij werden vorige maand door piraten voor de kust van Nigeria ontvoerd tijdens een kaping.

