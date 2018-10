Piraten laten ontvoerde bemanningsleden van Zwitsers schip vrij

28 oktober 2018

Bron: Belga

Vijf weken na de kaping van een Zwitsers vrachtschip voor de kust van Nigeria zijn de laatste bemanningsleden door hun ontvoerders vrijgelaten. Ondanks het feit dat ze vijf weken in handen waren van piraten, verkeren de zeelieden "in goede gezondheid", zei een woordvoerder van de rederij Massoel Shipping in Genève.