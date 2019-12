Piraten kidnappen 19 bemanningsleden van Griekse tanker voor Nigeria kv

05 december 2019

17u29

Bron: Reuters 0 In de Golf van Guinee, die steeds vaker geteisterd wordt door piraten, is dinsdag de olietanker Nave Constellation aangevallen op zo’n 145 kilometer van de Nigeriaanse kust. Volgens een woordvoerder van de rederij werden 19 bemanningsleden - 18 Indiërs en een Turk - ontvoerd.

Zeven andere bemanningsleden zijn nog aan boord van het schip. Noch de supertanker, noch de lading ruwe olie zijn beschadigd. “We doen al het nodige om te garanderen dat de 19 bemanningsleden veilig zullen terugkeren”, vertelt een woordvoerder van Navios, die eraan toevoegt dat de families van de betrokkenen ingelicht zijn.

De in Hongkong geregistreerde tanker is eigendom van het Griekse Navios Tankers Management en werd gecharterd door het Franse oliebedrijf Total. De tanker vervoerde ruwe olie naar een rederij in het zuiden van Indië en werd volgens een commandant van de Nigeriaanse marine kort na het verlaten van de terminal op het Nigeriaanse Bonny Island aangevallen.



Een bron binnen de Indiase regering deelt mee dat hun afgevaardigden in Nigeria de zaak bekijken met de Nigeriaanse overheid en de veiligheidsdiensten.

Total voorziet in tussentijd een nieuwe bemanning die ervoor moet zorgen dat de cargo op tijd op bestemming geraakt.

De scheepvaartsector waarschuwt voor de toenemende gevaren voor zeevaarders die door de Golf van Guinee varen, voornamelijk in de omgeving van Nigeria. Ontvoeringen door piratenbendes komen er steeds vaker voor. Het Internationaal Maritiem Bureau deelde in oktober mee dat meer dan een vijfde van de kidnappings van zeelui wereldwijd in de Golf van Guinee gebeurt.

Het laatste jaar viseren piratenbendes in de Golf van Guinee steeds vaker de scheepsbemanning in plaats van de vracht die ze vervoeren, in de hoop losgeld te krijgen van de rederijen.