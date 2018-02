Piraat betrokken bij moord op wereldberoemde zeezeiler na 16 jaar opgepakt Victor Schildkamp

16 februari 2018

22u41

Bron: AD.nl 0 De Braziliaanse politie heeft een onverwachte vangst gedaan bij een routinecontrole van automobilisten in de stad Breves. Daar werd een man aangehouden die 16 jaar geleden werd veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op de beste zeezeiler ter wereld: Nieuw-Zeelander sir Peter Blake. Maar bandiet José Irandir Cardoso wist te ontsnappen.

Peter Blake was een wereldberoemde zeezeiler. Zo deed hij mee aan de eerste, inmiddels beroemde Whitbread Round the World Race (tegenwoordig bekend als de Volvo Ocean Race). In 1990 won hij die legendarische zeilwedstrijd. Daarnaast won hij tal van andere wedstrijden en behaalde hij wereldrecords.

Blake zette zich in voor de strijd tegen de opwarming van de aarde. Om de gevolgen daarvan in kaart te brengen maakte hij in 2001 een tocht door het Amazonegebied. Op 5 december 2001 werd zijn jacht op de Amazonerivier overvallen door piraten. De toen 53-jarige Blake was in gezelschap van dertien andere mensen, onder wie zijn dochter.

Het mondde uit in een gevecht, waarbij Blake iemand een geweer wist afhandig te maken en een van de piraten in de hand schoot. Daarna haperde zijn wapen, waardoor de aanvallers de kans kregen hem dodelijk te raken. Eind 2001 kwamen in het Nieuw-Zeelandse Auckland 30.000 mensen bijeen voor een massale herdenking van hun held, Peter Blake. De man die de zeiler in de rug schoot, was Ricardo Colares Tavares, hij kreeg na arrestatie 36 jaar cel.

De man die nu is opgepakt, heet José Irandir Cardoso. Hij loste niet de fatale schoten, maar behoorde wel tot de groep van zes tot acht piraten die het jacht overvielen. Cardoso werd, samen met vijf kameraden, veroordeeld, maar wist in 2002 te ontsnappen. Hij bleef jarenlang uit handen van de politie, onder meer door de identiteitskaart van zijn broer te gebruiken. Toen hij die tijdens een routinecontrole liet zien, kreeg de politie argwaan. Cardoso moest mee naar het bureau, waar werd ontdekt wie hij werkelijk is. Cardoso werd destijds veroordeeld tot 32 jaar cel.