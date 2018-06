Pinkpop-doodrijder "terecht vastgehouden" volgens onderzoeksrechter kg

21 juni 2018

16u36

Bron: Belga 0 De man die verdacht wordt van het veroorzaken van de dodelijke aanrijding in Landgraaf maandagochtend na het Pinkpop-festival, is de afgelopen dagen terecht vastgehouden. Dat oordeelde de onderzoeksrechter, voor wie de 34-jarige Heerlenaar moest verschijnen.

Het Openbaar Ministerie (OM) vraagt de onderzoeksrechter vrijdag om de verdachte twee weken in bewaring te stellen. Die beslissing is afhankelijk van het technisch onderzoek dat nog plaatsvindt.

Bij de aanrijding vielen een dode en drie zwaargewonden. Die drie liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De verdachte reed door na het ongeval en meldde zichzelf enkele uren later bij de politie.

De slachtoffers zaten deels op de rijweg, bleek uit getuigenverklaringen.