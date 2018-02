Pink! trapt 52ste Super Bowl op gang met Amerikaans volkslied IB

05 februari 2018

01u45

Bron: Belga, Twitter 0 In de Verenigde Staten is deze nacht de 52ste Super Bowl van start gegaan. In de 52e editie staat titelverdediger New England Patriots in Minneapolis (Minnesota) tegenover seizoensrevelatie Philadelphia Eagles. Zangeres Pink! leverde voorafgaande aan de wedstrijd een feilloze live versie van het Amerikaanse volkslied af.

INCREDIBLE.@Pink sings the National Anthem at @SuperBowl LII! #SBLII pic.twitter.com/xWgACgwNib NFL(@ NFL) link

De Patriots spelen vandaag hun tiende Super Bowl, een record, waarvan ze er vijf op hun naam schreven (2002, 2004, 2005, 2015 en 2017), allen onder quarterback Tom Brady. Een zesde Super Bowl zou New England op gelijke hoogte brengen met huidig recordhouder Pittsburgh Steelers.

Underdog

Philadelphia speelde slechts twee keer eerder de Super Bowl en verloor telkens. In 1981 met 27-10 tegen de Oakland Raiders, in 2005 volgde er een 24-21 nederlaag tegen de huidige tegenstander New England. De Eagles, die het zonder hun quarterback Carson Wentz moeten stellen, zijn dus de underdog.

Randanimatie

Naast het sportieve luik is er ook veel interesse voor de randanimatie. Justin Timberlake zal tijdens de rust in het U.S. Bank Stadium een miniconcert geven. Voor aanvang van de finale van de NFL mocht zangeres Pink dan weer het Amerikaanse volkslied te berde brengen. Daar ging heel wat aandacht naar uit, want dit seizoen knielden heel wat American football-spelers meermaals tijdens het volkslied uit protest tegen het raciale en sociale geweld tegen Afro-Amerikanen. Alle spelers bleven nu echter rechtop staan.